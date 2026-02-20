Monarchia sotto pressione | si chiede la rimozione definitiva di Andrea dalla linea per il trono

Le richieste di eliminare Andrea dalla linea di successione aumentano dopo il suo arresto e rilascio, che hanno attirato molta attenzione sui media. Le persone chiedono che il principe venga rimosso ufficialmente dal percorso verso il trono. La questione diventa sempre più urgente, mentre si moltiplicano le voci di un cambiamento nel ruolo di Andrea tra le famiglie reali. La pressione pubblica cresce e si aspetta una risposta ufficiale a breve.

Aumentano le richieste affinché Andrew Mountbatten-Windsor venga rimosso dalla linea di successione al trono dopo l'arresto e il successivo rilascio del fratello di re Carlo. In quanto secondo figlio della regina, l'ex principe Andrea era secondo solo al fratello Carlo nella linea di successione al trono quando nacque nel 1960. Da allora è sceso notevolmente nella gerarchia, fermandosi all'ottavo posto, dietro la principessa Lilibet, figlia del duca di Sussex. Ci vorrebbero circostanze estremamente improbabili perché potesse ascendere al trono. Ma ora Andrew si trova ad affrontare richieste che vorrebbero rimuoverlo completamente dalla linea di successione.🔗 Leggi su Iltempo.it

