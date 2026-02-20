Monarchia Britannica | Foto inedite scuotono il caso Epstein e Andrea

Nuove fotografie mostrano il coinvolgimento diretto di Andrea, fratello del re Carlo III, nel caso Epstein, causando scalpore. Le immagini, scattate durante l’estate del 2019, raffigurano Andrea in compagnia di alcune delle persone coinvolte nello scandalo. Questa scoperta mette in dubbio le dichiarazioni ufficiali dell’ex principe, che aveva sempre negato ogni legame con Epstein. Le foto sono state pubblicate da fonti investigative e stanno alimentando un acceso dibattito pubblico sulla reale natura dei rapporti tra Andrea e il controverso miliardario.

Le Foto Inconfutabili e il Caso Epstein: Nuove Prove Scuotono la Monarchia Britannica. Le rivelazioni sul coinvolgimento dell'allora principe Andrea, fratello del re Carlo III, nello scandalo Epstein hanno raggiunto un punto critico con l'emergere di fotografie che sembrano smentire precedenti dichiarazioni. Le immagini, risalenti al 1999, mostrano il principe in compagnia di Virginia Giuffre e di Ghislaine Maxwell, figura chiave nell'organizzazione di Jeffrey Epstein, e riaccendono i riflettori sulle accuse di abusi sessuali e traffico di minori. La vicenda, già ampiamente dibattuta, si inserisce in un contesto di revisione critica del potere e delle responsabilità delle figure pubbliche.