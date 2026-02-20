Monarch | Legacy of Monsters 2 la serie reintroduce Skull Island e svela nuovi titani mai visti
Una scena inedita di Monarch: Legacy of Monsters 2 rivela che l’arrivo di nuovi mostri a Skull Island deriva dall’esperimento di un’agenzia segreta. La clip mostra i mostri psicovulture, mai visti prima in azione dal vivo, che si aggirano tra le rovine dell’isola. La scena si concentra sulla lotta tra creature gigantesche e uomini armati, creando tensione e suspense. La produzione continua a sorprendere gli appassionati, portando sullo schermo creature mai viste prima e approfondendo la storia dell’isola.
La seconda stagione di "Monarch – Legacy of Monsters" segnerà la prima comparsa su schermo dei Vitis strangulari (Vinestrangler), insetti arboricoli simili a piante comparsi solo come concept art e fumetti legati a "Kong – Skull Island".