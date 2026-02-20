Il 19 febbraio 1988, Carlo Beccari perse la vita durante una rapina davanti a un supermercato a Casalecchio di Reno, ucciso dalla banda della Uno Bianca. La sua morte si sarebbe potuta evitare se le forze dell’ordine avessero agito con più tempestività. La banda commise numerosi delitti in tutta la regione, lasciando dietro di sé un’onda di paura. La famiglia di Beccari e la comunità ancora rivolgono domande su come si sia potuto arrivare a una tragedia così evitabile. La memoria di Carlo resta viva tra i cittadini.

Sono passati 38 anni dal 19 febbraio del 1988, ma la ferita resta ancora aperta. Una ferita che riporta alla memoria l’assassinio di Carlo Beccari, la giovane guardia giurata uccisa a soli 26 anni dalla banda della Uno Bianca davanti un supermercato a Casalecchio di Reno, nel corso di una rapina. L’assalto all’incasso fu aperto da un’esplosione e quasi contemporaneamente i banditi aprirono il fuoco: il giovane Beccari, per proteggere i colleghi, perse la vita sotto i colpi della banda. Un ricordo ancora intriso di dolore, che nemmeno l’incessante pioggia di ieri mattina è riuscita in alcun modo a sbiadire: in occasione dell’anniversario della sua morte, in tantissimi si sono infatti ritrovati ai piedi del cippo a lui dedicato in via Marconi (nella foto), dove è stato deposto un mazzo di fiori come simbolo di una memoria che non si piega allo scorrere del tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Molte tragedie potevano essere evitate"

