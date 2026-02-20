Molise in Agonia | Cittadino Scrive a Meloni Sanità al Collasso

Pierfrancesco Citriniti, residente in Molise, ha scritto una lettera alla presidente Meloni per denunciare il peggioramento della sanità locale, ormai al collasso. Nella missiva, il cittadino evidenzia le lunghe liste d’attesa e la mancanza di medici nelle strutture pubbliche. Citriniti chiede interventi concreti per migliorare la situazione e garantire servizi più dignitosi ai cittadini. La richiesta arriva in un momento di crescente insoddisfazione tra gli abitanti della regione.

Una Lettera al Governo: Il Molise Denuncia l’agonia della Sanità e chiede Dignità. Una lettera indirizzata direttamente alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Pierfrancesco Citriniti, un cittadino del Molise, solleva questioni urgenti sulla crisi sanitaria regionale. La missiva descrive un sistema sanitario al collasso, con carenze croniche di personale e servizi, costringendo i pazienti a cercare cure fuori regione e mettendo a rischio la loro salute e dignità. La lettera arriva in un momento di crescente attenzione nazionale sulle problematiche sanitarie e chiede un intervento concreto per garantire un accesso equo alle cure.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Sanità, Pronto Soccorso in Campania al collasso Leggi anche: Chiudono una guardia medica e un consultorio familiare, Amato: “Sanità al collasso” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il Comitato cittadino scrive ai primi cittadini: continuità territoriale a rischio tra cancellazioni di rotte e scadenza del servizio al 2026 #Attualita - facebook.com facebook Il Comitato cittadino scrive ai primi cittadini: continuità territoriale a rischio tra cancellazioni di rotte e scadenza del servizio al 2026 #Attualita x.com