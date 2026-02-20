Molise ‘800 | la dura vita dei contadini svelata da un inedito saggio

Il nuovo saggio “La Zappa e l’Aratro” rivela le dure condizioni dei contadini nel Molise dell’Ottocento, causate dalla povertà diffusa e dalla mancanza di strumenti moderni. L’autore ricostruisce la vita quotidiana nelle campagne di Santa Croce di Magliano, dove i contadini affrontavano fatica e sacrifici per coltivare la terra. Il volume contiene testimonianze inedite e fotografie d’epoca, offrendo uno sguardo autentico sulla routine di chi lavorava la terra per sopravvivere. L’appuntamento culturale è previsto per il 20 febbraio.

Il Molise riscopre la sua anima contadina: un viaggio nella memoria tra miseria e dignità. Santa Croce di Magliano (Molise) si prepara ad accogliere un importante appuntamento culturale il 20 febbraio: la presentazione del saggio "La Zappa e l'Aratro. Contadini nel Molise dell'Ottocento" di Sergio Sorella. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale "AltriSpazi", intende restituire dignità alla memoria di chi ha lavorato la terra in condizioni spesso inimmaginabili, offrendo una riflessione sulle radici del territorio e sulle disuguaglianze che ancora oggi persistono. L'evento, che segue un primo esordio a Termoli lo scorso novembre, si propone di affrontare un tema cruciale: la perdita delle radici e la semplificazione di un passato che rischia di essere dimenticato.