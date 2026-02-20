Modena-Sassuolo | Gigetto la linea ferroviaria a rischio tra ritardi

Gigetto, la linea ferroviaria modenese al bivio: tra disagi cronici e l’ipotesi di una svolta radicale. Modena si trova a dover affrontare una scelta cruciale per il futuro della linea ferroviaria Gigetto, che collega la città a Sassuolo. Una mozione presentata da Fratelli d’Italia al Consiglio comunale punta a sbloccare una situazione di stallo che vede la linea, considerata obsoleta, causare disagi ai cittadini e richiede una profonda revisione, con l’obiettivo di eliminare i passaggi a livello che ne compromettono la funzionalità. La discussione, prevista per lunedì, apre un dibattito sulla necessità di investimenti mirati o di soluzioni alternative, come la sostituzione del servizio ferroviario con un sistema di trasporto su gomma.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Linea ferroviaria Salerno-Mercato S.Severino-Codola tra ritardi e soppressioni, la lettera del sindaco e dell'assessore

Leggi anche: Disagio sulla linea ferroviaria, San Valentino di ritardi a Roma Termini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Guasto sul treno Gigetto, un pendolare: Bloccati un’ora e mezza con le porte chiuse, è stato un incubo; Linea Modena-Sassuolo, Fratelli d'Italia incalza il sindaco Mezzetti: Servizio da rivedere, aspettiamo risposte da agosto; Gigetto e passaggi a livello : Linea obsoleta, crea disagi. Sostituire il treno con i bus; Lucciole e cicale: impariamo insieme dalla natura! Un evento intergenerazionale a Sassuolo per riscoprire il valore delle aree verdi e degli insetti in città.

Gigetto e passaggi a livello : Linea obsoleta, crea disagi. Sostituire il treno con i busLunedì in Consiglio comunale sarà discussa una mozione di Fratelli d’Italia Finalmente ci siamo, ora la maggioranza dovrà finalmente pronunciarsi. ilrestodelcarlino.it

Sassuolo–Modena, CNA FITA: servono interventi strutturali, non soluzioni parzialiLa lettera inviata dai Sindaci ad ANAS riguardo la Sassuolo–Modena solleva molte questioni, ma purtroppo lascia irrisolti i nodi fondamentali che da anni rendono quella strada critica sia per la sicur ... sassuolo2000.it

E' successo questa mattina sulla tangenziale Modena-Sassuolo - facebook.com facebook