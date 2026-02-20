Modena celebra Erio Baracchi al San Paolo un anno di grandi mostre

Erio Baracchi ha segnato un punto importante nel panorama culturale di Modena, che gli dedica una grande mostra al Complesso San Paolo. La scelta di questa sede, un ex convento, sottolinea il legame tra arte e storia cittadina. La rassegna presenta oltre trenta opere, tra dipinti e sculture, tutte provenienti dalla collezione privata dell’artista. Questo evento offre ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il percorso artistico di Baracchi e il suo contributo alla scena locale. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di maggio.

Il 2026 al Complesso San Paolo si annuncia come un anno di grande intensità culturale, un percorso scandito da mostre d'arte capaci di evocare memoria e visione, radici e slanci verso il futuro. "Nella chiesa e nella sala oratorio di via Francesco Selmi, spazi restituiti alla città dopo il restauro concluso nel 2021", spiega l'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, "la programmazione espositiva conferma una linea precisa: valorizzare artisti che hanno avuto un legame profondo con Modena e il suo territorio, aprendo al tempo stesso a esperienze in grado di dialogare con il presente". Ad aprire l'anno espositivo, sabato 21 febbraio alle 17.