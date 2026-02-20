Modena blindata | fuochi vietati nei locali sicurezza al primo posto

A causa di un allarme internazionale, Modena ha deciso di rafforzare la sicurezza nei locali pubblici, vietando i fuochi d’artificio. La scelta riguarda bar, discoteche e circoli privati, dove non sarà più consentito usare dispositivi pirotecnici. Il comune ha emanato un nuovo regolamento che impone sanzioni severe a chi viola questa norma. Il provvedimento mira a prevenire incidenti e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. La polizia municipale intensificherà i controlli in tutta la città.

Modena dice stop ai fuochi: più sicurezza nei locali pubblici dopo l'allarme internazionale. Modena ha varato un nuovo regolamento che vieta l'utilizzo di dispositivi pirotecnici all'interno di locali pubblici, circoli privati e spazi di intrattenimento. La decisione, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, mira a prevenire incidenti e a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, soprattutto dopo le preoccupazioni sollevate da una recente tragedia avvenuta in Svizzera. Il provvedimento introduce sanzioni per i gestori inadempienti e prevede una campagna informativa per chiarire le nuove disposizioni.