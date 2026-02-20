Modena | 12 Giovani in Procura un’Assistenza Legale Rivoluzionaria

A Modena, dodici giovani civili sono stati convocati in Procura per offrire assistenza legale alle vittime di violenza. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel supporto legale, rendendo più accessibile e diretto il percorso di tutela. I volontari si preparano a incontrare le vittime, fornendo loro un aiuto concreto e immediato. L’obiettivo è creare un legame tra istituzioni e cittadini, promuovendo un nuovo approccio alla giustizia. La presenza dei giovani rappresenta una novità nel sistema di assistenza legale locale.

Modena: Dodici Giovani Civili a Supporto delle Vittime di Violenza, un Modello Innovativo per la Procura. Dodici giovani tra i 18 e i 28 anni affiancheranno il personale della Procura di Modena nel supporto alle vittime di reati legati alla violenza di genere, grazie al progetto "Semi di Giustizia". L'iniziativa, finanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, mira a potenziare l'assistenza legale e psicologica, offrendo un ponte tra le istituzioni e i giovani in un contesto di crescente necessità di tutela. Il progetto si inserisce in un più ampio programma regionale che coinvolge anche le province di Ferrara e Forlì.