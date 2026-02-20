Modem iPhone Air personalizzato di Apple ha già fallito per almeno un utente

Un utente ha riscontrato il fallimento del modem C1X sull’iPhone Air, causato da un difetto di fabbricazione. Il problema ha impedito di connettersi correttamente a reti Wi-Fi e 4G, lasciando il telefono inutilizzabile in alcune situazioni. Apple ha già ricevuto segnalazioni di altri utenti che si sono trovati in difficoltà con questo modello personalizzato. La vicenda solleva dubbi sulla qualità dei dispositivi su cui l’azienda ha puntato molto. Resta da capire se ci saranno richieste di assistenza o richiami ufficiali.

Questo approfondimento analizza l'eventuale guasto del modem C1X presente sull' iphone air e le conseguenze sul futuro dei modem Apple. Si descrivono l'episodio, le circostanze del malfunzionamento e le valutazioni sull'affidabilità, evitando ambiguità non supportate. guasti al modem c1x sull'iphone air: quadro sintetico. Secondo una discussione su un forum di settore, l'utente itstheskylion avrebbe riscontrato una perdita completa della ricezione cellulare sull' iphone air dotato del modem C1X. L'evento è descritto come un probabile guasto a livello hardware, piuttosto che un problema di rete o di operatore.