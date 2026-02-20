Mo | Hamas ' prima di discutere sul futuro di Gaza cessi l' aggressione di Israele'

Hamas ha chiesto a Israele di fermare immediatamente l’attacco militare prima di parlare del futuro di Gaza. La richiesta arriva dopo giorni di bombardamenti intensi che hanno causato la morte di numerosi civili e distrutto interi quartieri. La situazione sul campo rimane tesa, con le forze israeliane che continuano le operazioni nelle zone più colpite. Hamas insiste sulla necessità di cessare le ostilità per avviare qualsiasi discussione sulla ricostruzione e il benessere della popolazione locale. La decisione di interrompere le ostilità resta al momento in sospeso.

Gaza, 20 feb. (AdnkronosAfp) - Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale dell'"aggressione" israeliana. Lo ha affermato Hamas dopo la prima riunione del Board of Peace del presidente statunitense Donald Trump. "Qualsiasi processo politico o accordo in discussione riguardante la Striscia di Gaza e il futuro del nostro popolo palestinese deve iniziare con la cessazione totale dell'aggressione, la revoca del blocco e la garanzia dei legittimi diritti nazionali del nostro popolo, in primo luogo il diritto alla libertà e all'autodeterminazione", ha affermato il Movimento islamico di resistenza.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Hamas, 'prima di discutere sul futuro di Gaza, cessi l'aggressione di Israele' Leggi anche: Hamas:accordo?Cessi aggressione Israele Leggi anche: Mo: media, '2 palestinesi uccisi da Israele nel lato controllato da Hamas di Gaza City' Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mo: media, ‘nel 2018 Netanyahu informato da intelligence che Hamas voleva attaccare Israele’; Mo: capo Idf visita Gaza, 'non rinunceremo a smilitarizzazione'; Mo: Israele, 'Hamas avrà 60 giorni per disarmarsi o Idf completerà missione'; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: M.O., SCURRIA (FDI): GRAVISSIMO SE M5S AVESSE DAVVERO AIUTATO FINANZIARIAMENTE HAMAS. Hamas, 'futuro di Gaza deve partire da fine aggressione israeliana'Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale della aggressione israeliana, ha affermato Hamas, rispondendo a quanto uscito ieri dalla prima riunione a Washington del Bo ... ansa.it Hamas: accordo? Cessi aggressione IsraeleQualsiasi accordo sulla Striscia di Gaza deve iniziare con una completa cessazione dell'aggressione israeliana. Così il movimento islamista palestinese Hamas dopo la prima riunione, ieri a Washingto ... rainews.it Hamas frena sul piano Usa: "Prima lo stop dell'aggressione israeliana su Gaza". Secondo l’organizzazione islamica palestinese, ogni discussione sul futuro della Striscia deve partire dalla cessazione delle operazioni militari. La posizione è stata ribadita dopo - facebook.com facebook Ieri mattina la nostra è stata la prima delegazione di politici italiani (e una delle prime europee) ammessa a visitare il CMCC (Civil Military Coordination Center), l’organismo stabilito a fine ottobre scorso, in seguito ad una risoluzione ONU, dopo il cessate il fuo x.com