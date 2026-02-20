Miti e rituali della prima Regina d’Italia | un viaggio da non perdere nelle cucine di Stupinigi
La prima Regina d’Italia ha lasciato tracce indelebili nella cultura nazionale, influenzando anche le tradizioni culinarie. Per scoprire aspetti inediti della sua vita, una mostra aperta nelle cucine di Stupinigi rivela i miti e i rituali legati a questa figura storica. Tra piatti originali e oggetti d’epoca, i visitatori possono immergersi in un viaggio tra passato e presente. La visita si conclude con un assaggio di ricette dell’epoca, un modo per vivere la storia in prima persona.
Nella suggestiva cornice delle cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la Storia si mette a tavola. Venerdì 27 febbraio alle ore 16, prende il via un appuntamento interessante per gli amanti della gastronomia e della cultura sabauda: “A tavola con la Regina. I menù di Margherita”. L’incontro inaugura il ciclo di conferenze “Margherita a Stupinigi e il suo tempo”, organizzato in occasione del centenario della morte di quella che è stata, senza dubbio, la sovrana più moderna e iconica d’Italia. L’evento propone un viaggio inedito tra i miti e i rituali culinari della fine dell’Ottocento, partendo dal legame più celebre: quello con la pizza Margherita.🔗 Leggi su Torinotoday.it
