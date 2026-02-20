Misterioso ritrovamento | il fossile di un uccello morto soffocato

Un fossile di un uccello preistorico, chiamato Chromeornis funkyi, è stato trovato con pietruzze nella gola, segno di un possibile tentativo di soffocamento. La scoperta risale a recenti scavi in una zona dove sono stati portati alla luce resti risalenti all’era dei dinosauri. Gli scienziati hanno analizzato il fossile e scoperto che l’animale potrebbe aver ingerito le pietre per aiutarsi a digerire. La scoperta apre nuove domande sulla vita di quegli antichi volatili.

Quando il corpo di un animale si preserva sotto forma di fossile, ciò non significa che chi lo ritrova ha a disposizione tutte le informazioni al riguardo. Spesso, infatti, ci sono dei pezzi mancanti e anche in caso di perfetta conservazione è molto difficile capire il comportamento dell’esemplare, come ha vissuto e come è morto. Durante una visita allo Shandong Tianyu Museum of Nature in Cina, la ricercatrice ha infatti notato il fossile nella foto di copertina, in cui si vede un piccolo uccello finora sconosciuto con la gola piena di frammenti di roccia. Mentre è evidente che lo sfortunato animale sia morto per soffocamento, ben più complicato è invece capire come mai abbia ingoiato tutte quelle pietre.🔗 Leggi su Lucascialo.it

