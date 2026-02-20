Vincenzo Italiano commenta la vittoria del Bologna contro il Brann, attribuendola alle difficili condizioni del campo di Bergen. La pioggia incessante e il terreno scivoloso hanno reso la partita dura, ma i rossoblù hanno mantenuto il loro spirito e sono riusciti a conquistare un risultato importante. Italiano sottolinea l’impegno dei suoi e l’approccio corretto adottato in questa sfida. La squadra ora guarda avanti, pronta a sfruttare il vantaggio accumulato in vista del ritorno. La sfida di ritorno si avvicina, e i bolognesi sono determinati.

Bologna, 19 febbraio 2026 – Una vittoria al termine di una battaglia, sul campo e a causa del campo. E’ un Vincenzo Italiano soddisfatto per il successo ottenuto nella gara di andata degli spareggi di Europa League, con il tecnico del Bologna che ha evidenziato subito la bravura dei suoi nel calarsi nella realtà di Bergen: “Diciamo che ci siamo adeguati, perché sapevamo. Meno male che ieri siamo venuti a controllare le condizioni del terreno di gioco. Chiaramente non potevamo fare di più: niente rischi, niente pericoli gratuiti. Siamo riusciti a vincerla, a portarla a casa, siamo in vantaggio di un gol”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Italiano dopo Brann-Bologna: “Approccio giusto, vittoria importante. Continuiamo così”

