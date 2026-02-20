Missione Shelter recensione | Jason Statham e la malinconia del guerriero in un thriller action solido ma prevedibile

Jason Statham interpreta un ex soldato coinvolto in un'operazione in Scozia che finisce male. La sua missione fallisce a causa di un errore che mette in pericolo la sua vita e quella di altri. L’attore dà volto a un personaggio segnato dalla stanchezza e dalla nostalgia, mentre si scontra con avversari spietati e ambienti freddi. Il film si svolge tra scenari naturali e azione intensa, senza molte sorprese. La scena finale si svolge in un paesaggio nebbioso e desolato.

La nostra recensione del fil Missione Shelter, diretto da Ric Roman Waugh: il crepuscolo scozzese di un uomo destinato a combattere. Con Missione Shelter, il regista Ric Roman Waugh firma un'opera che esplora il paradosso di un'esistenza negata: la pellicola mette in scena il dramma di un individuo costretto all'evasione dal resto della società, il quale scopre suo malgrado che l'unica via per preservare l'anonimato consiste paradossalmente nell'imbracciare nuovamente le armi. Su questo dissidio di natura etica, ancor prima che d'azione, si innesta una narrazione asciutta e muscolare che sceglie di rinunciare alla spettacolarizzazione gratuita per concentrarsi sulla fisicità dolente del suo interprete principale: Mason, interpretato da Jason Statham.