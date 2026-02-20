Missili ipersonici | l’Italia sfida velocità Mach 5 nuova difesa

L’Italia ha annunciato di aver avviato un progetto per sviluppare sistemi di difesa contro i missili ipersonici, raggiungendo velocità superiori a Mach 5. La decisione nasce dall’aumento delle minacce provenienti da potenze straniere e dalla corsa agli armamenti. Il nuovo programma mira a rendere più sicure le frontiere e a proteggere infrastrutture critiche. Il governo ha già investito risorse significative e coinvolge istituti di ricerca e aziende specializzate. La fase di sperimentazione dovrebbe iniziare entro il prossimo anno.

La Difesa Ipersonica: L'Italia di Fronte alla Nuova Corsa agli Armamenti. La necessità di sviluppare sistemi di difesa capaci di intercettare missili ipersonici è diventata una priorità strategica per l'Italia e per la comunità internazionale. L'ex Ministro della Difesa Roberto Cingolani ha sottolineato come la proliferazione di queste armi, in grado di eludere le difese tradizionali, rappresenti una sfida inedita per la sicurezza globale. L'obiettivo è proteggere il territorio nazionale e gli assetti strategici da una minaccia in rapida evoluzione. Una Nuova Era nella Difesa Missilistica. La comparsa dei missili ipersonici ha radicalmente trasformato lo scenario della difesa missilistica.