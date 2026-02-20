La Misericordia di Vicopisano ha deciso di installare pannelli solari sulla sede principale e sul magazzino in via dei Molini, per ridurre i costi energetici. Questa scelta nasce dalla volontà di diventare autosufficiente dal punto di vista energetico e di contribuire alla tutela dell’ambiente. L’intervento permetterà di produrre energia pulita e di abbassare le emissioni di CO2. L’obiettivo è raggiungere l’indipendenza energetica entro il prossimo anno. La collaborazione con il Comune si concentra sulla promozione di energie rinnovabili nel territorio.

La Misericordia di Vicopisano verso l’autosufficienza energetica, tramite l’installazione di impianti fotovoltaici sia sulla sede principale che sul magazzino in via dei Molini. Un progetto green fortemente voluto dal Governatore Marco Fagiolini, sostenuto dalla Misericordia, che vede anche l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici a disposizione di tutti i cittadini. "Dovremmo ottenere un rimborso da bando di circa il 40% - spiega il governatore Fagiolini - rientrando così dell’investimento in 5 anni, altrimenti in 9. È un investimento economico, perché il fotovoltaico produce sempre un ritorno, ma anche ecologico e di pace, per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, tagliare le emissioni che alimentano la crisi climatica, contenere i costi energetici che pesano su famiglie e associazioni, e rafforzare un modello di comunità basato su autonomia, collaborazione e condivisione dell’energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Misericordia e Comune insieme verso l’autonomia energetica green

Leggi anche: De Luca: "Svolta decisiva per l'Umbria verso la transizione energetica, fondamentale tutela del paesaggio e autonomia della regione"

Leggi anche: Ue: Bonelli, 'no a riarmo, Europa investa in autonomia energetica e tecnologica'

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.