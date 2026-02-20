Mirella Torchio è morta Aveva 91 anni | dal Pci all' Anpi per anni consigliera e assessora

Mirella Torchio, figura storica della sinistra milanese, è venuta a mancare all’età di 91 anni. Durante la sua vita, ha ricoperto ruoli pubblici come consigliera e assessora, contribuendo a diverse iniziative nel territorio. La sua lunga militanza nel Pci e il coinvolgimento nell’Anpi hanno lasciato un segno importante nella comunità locale. La scomparsa di Torchio rappresenta una perdita significativa per molti cittadini della zona. La sua casa di sempre si trova a pochi chilometri da Milano.

È morta Mirella Torchio, esponente della sinistra molto nota nella zona dell'hinterland est di Milano. Aveva 92 anni. L'ultimo saluto si terrà a Vimodrone lunedì 23 febbraio alle 10.30 davanti al Monumento ai Caduti, in via delle Rimembranze 36. Nata a Monza nel 1933, si trasferì a Vimodrone nel 1960, restandovi per una vita. Lavorava all'Adreani, dove è stata la prima donna sindacalista eletta nel consiglio di fabbrica. Iscritta al Partito comunista italiano, ha fatto parte del Comitato centrale del partito con il segretario Enrico Berlinguer. A partire dagli anni '60 è stata consigliera comunale e assessora all'edilizia popolare, a Vimodrone, per diversi mandati.