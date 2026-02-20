Mirandolina? Una di noi

Mirandolina ha fatto scalpore al Festival di Venezia, dove il suo ruolo nel film Duse ha catturato l’attenzione. Il film di Pietro Marcello racconta il ritorno sul palco dell’attrice Valeria Bruni Tedeschi, interpretando la celebre diva del teatro italiano. La protagonista rivive il suo passato tra emozioni intense e sfide artistiche, ambientate nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale. La sua presenza ha movimentato la manifestazione, attirando gli sguardi di pubblico e critica. La scena più commentata è stata quella in cui Mirandolina affronta il pubblico con determinazione.

All'ultimo Festival del cinema di Venezia ha fatto molto parlare di sé. Anche perché è stata tra le protagoniste del film Duse, il biopic di Pietro Marcello che si concentra sul periodo in cui la celebre 'divina' del teatro italiano, magistralmente interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, torna sul palcoscenico dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma per Gaja Masciale, giovane attrice pugliese che in quel film ha vestito i panni del personaggio immaginario di Cecilia Rinaldi, non è ancora tempo di adagiarsi sugli allori. Su di sé sente lo sguardo amorevole di Roma, che da qualche anno l'ha accolta e dove si è formata frequentando l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico.