Miracle on ice nel 1980 la storica vittoria Usa nell' hockey sull' Urss
Nel febbraio del 1980, durante la Guerra fredda, gli Stati Uniti ottennero una vittoria storica contro l’Unione Sovietica nell’hockey su ghiaccio. Questa partita, conosciuta come il
AGI - Era il febbraio del 1980, piena Guerra fredda. Stati Uniti e Unione Sovietica si confrontavano in ogni angolo del pianeta e con ogni mezzo. Primeggiare nello sport e conquistare lo spazio per l'inquilino della Casa Bianca, Jimmy Carter e quello del Cremlino, Leonid Breznev, erano priorità assolute. Da meno di due mesi l'Armata Rossa era entrata in Afghanistan e a Lake Placid andavano di scena i Giochi olimpici invernali. Se si schiacciano i tasti del 'jukebox' alla data del 22 febbraio del 1980, 46 anni fa, ecco che esce la videocassetta della sfida delle sfide dell' hockey su ghiaccio: Usa-U 4 a 3, come l'altrettanto epica Italia-Germania dell'Azteca 10 anni prima.🔗 Leggi su Agi.it
