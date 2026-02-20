Minucci | Quale futuro in laguna per l’ospedale?

Minucci ha sollevato il problema del futuro dell'ospedale di Orbetello, evidenziando le preoccupazioni sulla sua sopravvivenza. La struttura, che serve un’ampia zona della laguna, rischia di ridurre i servizi se non si interviene subito. La mancanza di risorse e di personale ha già provocato chiusure temporanee e disagi per i cittadini. Ora, si teme che senza investimenti, il presidio possa perdere ulteriori funzioni fondamentali. La questione resta calda tra i residenti e gli operatori sanitari.

ORBETELLO "Il presidio ospedaliero di Orbetello rappresenta il principale punto di riferimento sanitario per l’area lagunare del sud della provincia di Grosseto. Su questa struttura gravano le esigenze non solo dei cittadini di Orbetello, ma anche di numerosi comuni limitrofi. Proprio per questo è inaccettabile che l’ospedale continui a operare in condizioni di carenza di personale, al di sotto del livello minimo necessario per garantire servizi sanitari adeguati". Lo dichiara Luca Minucci (foto), consigliere regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo sulla situazione dell’ospedale lagunare. "Ci vengono segnalate — prosegue Minucci — scoperture di organico dovute in particolare a pensionamenti di personale medico e sanitario, a fronte delle quali sarebbe stata necessaria una sostituzione tempestiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minucci: "Quale futuro in laguna per l’ospedale?" "La Regione chiarisca quale sarà il futuro dell'ospedale di Borgotaro"La Regione deve fare chiarezza sul futuro dell’ospedale di Borgotaro. Venezia a rischio: 19 giorni di marea alta, il Mose non protegge e si valuta un ripensamento della laguna per il futuro.Venezia si trova in grave difficoltà dopo che il livello dell’acqua è salito per 19 giorni consecutivi, causando allagamenti e danni alle strutture. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Minucci: Quale futuro in laguna per l’ospedale?. Nuove regole, più tutele, mercato più fluido. Con la Legge n. 182/2025 cambia il futuro delle donazioni immobiliari: stop al rischio di restituzione dell’immobile, spazio a un indennizzo economico e maggiore sicurezza per chi acquista. Una riforma che favorisc - facebook.com facebook