Milleproroghe governo pone la fiducia

Il governo ha deciso di chiedere la fiducia sulla legge di bilancio, dopo le lunghe discussioni in Parlamento. Ciriani, ministro per i Rapporti col Parlamento, ha annunciato che il voto di fiducia arriverà oggi alla Camera. La decisione è stata presa per evitare ulteriori ritardi nelle approvazioni, poiché molte norme devono ancora essere definitive. La richiesta di fiducia ha provocato tensioni tra i partiti di maggioranza, che si sono divisi sulle modifiche apportate al testo. La seduta proseguirà con il voto finale.

14.30 Il ministro per i Rapporti col Parlamento Ciriani ha posto per conto dell' esecutivo la questione di fiducia, alla Camera, sul Decreto Milleproroghe. Dichiarazioni di voto lunedi e a seguire la chiama, prevista dalle 14. Tra le misure, il rinvio al 1°gennaio 2027 dell'entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria; la proroga della protezione sanitaria ai profughi ucraini; la deroga normativa per nuovi hotspot e centri migranti; la limitata responsabilità penale del personale sanitario, in gravi carenze di personale.