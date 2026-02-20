**Milleproroghe | governo pone fiducia chiama lunedì dalle 14**

Il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto Milleproroghe, a causa delle numerose modifiche richieste dai partiti. Il ministro Luca Ciriani ha annunciato che la Camera si riunirà lunedì alle 14 per votare. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e pressioni da parte delle forze politiche, che vogliono accelerare l’approvazione del provvedimento. La fiducia serve a superare eventuali ostruzionismi e portare avanti il testo senza ulteriori rallentamenti. La votazione si svolgerà nel primo pomeriggio di lunedì.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul Milleproroghe. Lunedì ci sarà il voto: dalle 12 e 20 si svolgeranno le dichiarazioni di voto e dalle 14 la chiama per la fiducia.