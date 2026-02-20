Milei si scatena sulle note di Elvis con Orbán e Infantino al Board of Peace | GUARDA

Luca Milei ha causato scalpore ascoltando Elvis durante un evento con Viktor Orbán e Infantino al Board of Peace. Il politico argentino si è lasciato coinvolgere dalla musica, attirando l’attenzione di presenti e spettatori sui social. Orbán ha condiviso un video della scena su Instagram, mostrando Milei che si muove a ritmo, mentre i leader discutono di questioni internazionali. La scena ha suscitato commenti e reazioni, portando sotto i riflettori un momento inaspettato durante la riunione tenutasi a Washington. La scena rimane tra i momenti più commentati della giornata.

Il premier Ungherese, Viktor Orbán, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un momento della prima riunione del Board of peace tenutasi ieri a Washington. Nel video si vede il presidente Argentino Javier Milei che canta "Burning Love" di Elvis Presley insieme a Orbán e al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Il video, diventato virale in pochissimo tempo, ha suscitato reazioni contrastanti nell'opinione pubblica.