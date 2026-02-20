Milano | sparatoria Rogoredo ipotesi ' pizzo' e dissapori tra poliziotto e vittima

A Milano, un poliziotto ha sparato a un giovane durante un controllo nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio scorso. La vittima, Abdherraim Mansouri, aveva rapporti tesi con l’agente, legati a sospetti di corruzione e pizzo. La scena si è svolta in un’area frequentata da spacciatori, dove il rapporto tra le parti sembrava deteriorato. Le indagini stanno cercando di chiarire i motivi scatenanti di questa tragica sparatoria.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - E' in un contesto di "dissapori e tensioni" tra il poliziotto Carmelo Cinturrino, su cui incombono gravi ombre di un possibile giro di corruzione legato al mondo dello spaccio di droga, e il pusher Abdherraim Mansouri, che va contestualizzato quanto accaduto il pomeriggio dello scorso 26 gennaio quando il 28enne è stato ucciso con un colpo di pistola sparato dall'assistente capo in servizio al commissariato di Mecenate durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Dissidi dell'ultimo periodo che potrebbero essere legati alla richiesta di pizzo che, secondo un'informativa, veniva chiesto a più spacciatori della zona e che il giovane potrebbe essere stato stanco di subire.🔗 Leggi su Iltempo.it

