Milano | sparatoria Rogoredo ipotesi ' pizzo' e dissapori tra poliziotto e vittima
A Milano, un poliziotto ha sparato a un giovane durante un controllo nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio scorso. La vittima, Abdherraim Mansouri, aveva rapporti tesi con l’agente, legati a sospetti di corruzione e pizzo. La scena si è svolta in un’area frequentata da spacciatori, dove il rapporto tra le parti sembrava deteriorato. Le indagini stanno cercando di chiarire i motivi scatenanti di questa tragica sparatoria.
Milano, 20 feb. (Adnkronos) - E' in un contesto di "dissapori e tensioni" tra il poliziotto Carmelo Cinturrino, su cui incombono gravi ombre di un possibile giro di corruzione legato al mondo dello spaccio di droga, e il pusher Abdherraim Mansouri, che va contestualizzato quanto accaduto il pomeriggio dello scorso 26 gennaio quando il 28enne è stato ucciso con un colpo di pistola sparato dall'assistente capo in servizio al commissariato di Mecenate durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Dissidi dell'ultimo periodo che potrebbero essere legati alla richiesta di pizzo che, secondo un'informativa, veniva chiesto a più spacciatori della zona e che il giovane potrebbe essere stato stanco di subire.🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Sparatoria a Milano, poliziotto uccide 20enne in zona Rogoredo
Leggi anche: Milano: poliziotto indagato per sparatoria a Rogoredo, testimoni sentiti in questura
Sparatoria Rogoredo, i dubbi sulla versione del poliziotto - 1mattina News 29/01/2026
Argomenti discussi: Sparatoria Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente; Sparatoria a Rogoredo, la pistola potrebbe essere stata collocata dopo gli spari; L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: Scappa, ci sono gli sbirri; Rogoredo, i poliziotti indagati e il giallo del pusher ucciso. I legali della vittima: Non aveva la pistola, dopo l'omicidio una messinscena. Quei 23 minuti prima di chiamare i soccorsi.
Uomo ucciso a Rogoredo, ipotesi omicidio volontario. Piantedosi: Chiarezza senza scontiLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo ucciso a Rogoredo, ipotesi omicidio volontario. Piantedosi: 'Chiarezza senza sconti' ... tg24.sky.it
Sparatoria a Rogoredo, gli interrogatori dei poliziotti indagatiIl fascicolo per favoreggiamento e omissione di soccorso. Secondo l’accusa i quattro agenti avrebbero coperto il collega, indagato per omicidio, che ha sparato a Mansouri ... rainews.it
Milano Cortina: cuori neri e abbracci social del Team Canada per la sparatoria Un cuore nero e le condoglianze sui social del Team Canada sono un ponte con Tumble Ridge, dove stanotte si è consumata la tragica sparatoria con nove morti e 27 feriti. "Mi so - facebook.com facebook
#Milano, muore dopo la #sparatoria: i #poliziotti che si sono difesi ora sono indagati per omicidio x.com