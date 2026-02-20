Milano | sparatoria Rogoredo identificati due Dna su pistola a salve analisi proseguono

A Milano, due DNA trovati sulla pistola a salve collegano l’arma a un sospetto coinvolto nell’episodio di Rogoredo, dove il 26 gennaio un giovane è stato ucciso durante un controllo di polizia. La pistola era stata trovata in un boschetto vicino alla stazione, e le analisi genetiche stanno ancora proseguendo. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire le responsabilità. Le indagini restano in corso per individuare tutti i responsabili.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Arrivano i primi risultati genetici sulla pistola a salve sequestrata nel boschetto milanese di Rogoredo dove il 26 gennaio scorso è stato ucciso Abdherraim Mansouri, 28 anni, colpito con un colpo di pistola esploso dal poliziotto Carmelo Cinturrino durante un controllo anti spaccio. Da quanto si apprende le prime comparazioni - effettuate dalla genetista Denise Albani della Polizia Scientifica - hanno restituito i primi risultati: due i profili che hanno restituito un match, ma le comparazioni tra le tracce trovate sull'arma e quelle dei possibili sospetti proseguiranno anche nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Iltempo.it

