Milano | sparatoria Rogoredo identificati due Dna su pistola a salve analisi proseguono 2

Milano: due DNA sono stati trovati sulla pistola a salve usata durante la sparatoria a Rogoredo, avvenuta il 26 gennaio. La scena si è svolta in una zona nota per lo spaccio di droga, e le analisi dei reperti continuano per chiarire il coinvolgimento degli individui. Il pubblico ministero Giovanni Tarzia e gli agenti della Squadra Mobile stanno approfondendo anche le relazioni tra la vittima e un poliziotto sospettato di aver avuto un ruolo nell’episodio. Le indagini proseguono con attenzione.

(Adnkronos) - Il pubblico ministero Giovanni Tarzia e gli agenti della Squadra Mobile continuano a indagare non solo su quanto accaduto nel pomeriggio del 26 gennaio nella zona nota per lo spaccio, ma anche sulle ombre del poliziotto accusato di omicidio volontario e sugli eventuali rapporti con la vittima. Le versioni degli interrogatori degli altri quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, sentiti ieri in Questura, sono state diverse rispetto a quelle rese come testimoni e vengono definite "univoche e concordanti". Questa fase viene definita "fluida" da chi indaga e che si dice "preoccupato" da possibili fughe di notizie che potrebbero tradursi in inquinamento probatorio.