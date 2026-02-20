Milano Olimpiadi | spesa turisti stabile alberghi e ristoranti
Durante le Olimpiadi Invernali del 2026, Milano ha registrato una spesa turistica stabile, sfidando le aspettative di calo. Nonostante l’affluenza di visitatori limitata, le entrate di hotel e ristoranti si sono mantenute a livelli simili a quelli degli anni precedenti. La città continua ad attirare turisti anche nei giorni più intensi delle competizioni sportive. Questo dato dimostra che l’interesse verso Milano non si è indebolito durante l’evento.
Olimpiadi, Milano sorprende: spesa turistica stabile nonostante l’evento. Milano ha sfidato le previsioni durante le Olimpiadi Invernali del 2026. Un’analisi dei dati di spesa dei turisti rivela che i settori alberghiero e della ristorazione non hanno registrato aumenti significativi nei costi tra il 5 e il 17 febbraio, contrariamente alle aspettative iniziali di un’impennata dei prezzi dovuta all’afflusso di visitatori internazionali. Questo dato inatteso solleva interrogativi sull’effettivo impatto economico dell’evento sulla città e sulle strategie di gestione turistica adottate. Un quadro inatteso: la spesa alberghiera e la tenuta della ristorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Olimpiadi, a Milano nessun effetto rincari su hotel e ristoranti: boom di spese per articoli sportivi e trasportiL'analisi condotta da Revolut sulle transazioni effettuate dai propri clienti globali in città tra il 5 e il 17 febbraio ... affaritaliani.it
Revolut, a Milano per Olimpiadi salita spesa per negozi sport e bus/metroUna maggiore spesa a cliente per comprare articoli sportivi e per usare i bus e la metro mentre resta invariata quella media per hotel e ristorazione. (ANSA) ... ansa.it
