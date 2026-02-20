Milano Cortina | staffetta azzurra 5000 metri short track di bronzo

L’Italia ha ottenuto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra ha affrontato una gara intensa, superando avversari agguerriti e mantenendo alta la concentrazione fino all'ultimo giro. Dopo un giorno senza successi, la performance ha portato entusiasmo tra gli atleti e il pubblico presente allo stadio. La medaglia rafforza la presenza italiana nelle discipline di velocità sul ghiaccio.

AGI - Dopo un giorno senza medaglie, l' Italia ha conquistato un bronzo nella staffetta maschile dello short track ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Oro all'Olanda in 6'51"857, argento alla Corea del Sud in 6'52"239. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli hanno concluso terzi in 6'52"335. Per l' Italia Team è la medaglia numero 27. Finale della staffetta sui 5000 metri molto emozionanti con gli azzurri sempre protagonisti. Nelle ultime tornate l'Italia si era ritrovata in quarta posizione ma poi Sighel e compagni sono riusciti a conquistare il bronzo lasciandosi alle spalle il Canada di soli 90 millesimi.