Milano-Cortina sangue sul ghiaccio | l' infortunio choc di Kamila Sellier

Kamila Sellier ha subito un grave infortunio durante la competizione di pattinaggio di velocità a Milano-Cortina, un incidente che ha attirato l’attenzione di tutti. La pattinatrice francese è caduta pesantemente durante la gara, riportando ferite che hanno richiesto interventi immediati. La scena ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e gli atleti, mentre i medici intervenivano sul ghiaccio. L’incidente ha sconvolto la giornata delle Olimpiadi invernali.

Sangue sul ghiaccio: un infortunio choc, uno dei momenti più sconcertanti di queste Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Caduta multipla durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track. Tre le atlete finite a terra, inclusa la campionessa azzurra Arianna Fontana. Nell'incidente è rimasta ferita la pattinatrice polacca Kamila Sellier, soccorsa dai sanitari e portata via in barella, mentre la gara era stata interrotta. La gara poi riprende, senza l'atleta infortunata e senza la statunitense Kristen Santos-Griswold, squalificata. In pista torna invece la "freccia bionda" italiana, che riesce poi a qualificarisi per le semifinali prima e la finale poi, coronando nel migliore dei modi i Giochi che l'hanno vista diventare l'atleta azzurra più medagliata di sempre alle olimpiadi, comprese quelle estive, con 14 podi complessivi.