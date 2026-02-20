Milano-Cortina Martella Filmmaster | Cerimonie chiusura Olimpiadi e apertura Paralimpiadi oltre l’effetto visivo

Adriano Martella di Filmmaster spiega che le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi a Verona vanno oltre l’aspetto visivo, includendo elementi culturali e emozionali. La scelta di allestire gli eventi nell’Arena, patrimonio UNESCO, mira a valorizzare il teatro storico e coinvolgere il pubblico con scenografie innovative. Martella sottolinea come ogni dettaglio sia studiato per creare un impatto duraturo sugli spettatori. La preparazione di questi eventi sta proseguendo senza sosta.

(Adnkronos) – Adriano Martella, head of creative di Filmmaster, racconta i grandi eventi all'Adnkronos, che si svolgeranno all'interno dell'Arena di Verona, parte integrante del sito Unesco.

Milano-Cortina 2026, presentate le cerimonie delle ParalimpiadiA 50 giorni dall’inizio delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato i dettagli delle cerimonie di apertura e chiusura.

Come cambia la viabilità a zone per via delle tante cerimonie legate all'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali.

