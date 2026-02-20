Milano-Cortina Martella Filmmaster | Cerimonie chiusura Olimpiadi e apertura Paralimpiadi oltre l’effetto visivo

Adriano Martella di Filmmaster spiega che le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi a Verona vanno oltre l’aspetto visivo, includendo elementi culturali e emozionali. La scelta di allestire gli eventi nell’Arena, patrimonio UNESCO, mira a valorizzare il teatro storico e coinvolgere il pubblico con scenografie innovative. Martella sottolinea come ogni dettaglio sia studiato per creare un impatto duraturo sugli spettatori. La preparazione di questi eventi sta proseguendo senza sosta.

(Adnkronos) – Adriano Martella, head of creative di Filmmaster, racconta i grandi eventi all’Adnkronos, che si svolgeranno all’interno dell’Arena di Verona, parte integrante del sito Unesco. seriea24.it.🔗 Leggi su Seriea24.it Milano-Cortina 2026, presentate le cerimonie delle ParalimpiadiA 50 giorni dall’inizio delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato i dettagli delle cerimonie di apertura e chiusura. Come cambia la viabilità a zone per via delle tante cerimonie legate all'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano-Cortina, Martella (Filmmaster): Cerimonie chiusura Olimpiadi e apertura Paralimpiadi oltre l'effetto visivo; Conto alla rovescia per Beauty in Action: In Arena qualcosa di mai visto prima; Royals e Vip per la chiusura dei Giochi a Verona con la staffetta a French Alps 2030. A giorni in vendita i primi biglietti per Los Angeles 2028; Vittozzi e Ghiotto portabandiera per la Cerimonia di Chiusura. Milano-Cortina, Martella (Filmmaster): Cerimonie chiusura Olimpiadi e apertura Paralimpiadi oltre l’effetto visivo(Adnkronos) – Adriano Martella, head of creative di Filmmaster, racconta i grandi eventi all’Adnkronos, che si svolgeranno all’interno dell’Arena di Verona, parte integrante del sito Unesco. — sport ... pianetagenoa1893.net Milano-Cortina, Aterballetto, Bolle e Opera di Roma a chiusura OlimpiadiIl 22 febbraio all'Arena di Verona 'Beauty in Action', firmata dal coreografo e regista Diego Tortelli ... adnkronos.com LIVE - Olimpiadi Milano Cortina 2026, l'Italia di bronzo nella staffetta maschile di Short track https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-diretta-medaglie-azzurri-italia-gare-oggi-20-febbraio/ - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Domani l'ultima gara di Wierer: 'Sarà una giornata emozionante'. Tecnico biathlon: 'E' stata tra i primi a portare in alto l'Italia'. #ANSA x.com