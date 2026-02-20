Milano Cortina le gare di oggi | orari e dove vedere gli azzurri

Oggi a Livigno, Jole Galli gareggia nello ski cross femminile, mentre Lollobrigida e Fontana partecipano alle competizioni di Milano Cortina. La scelta di queste località deriva dalla necessità di sfruttare le condizioni migliori per le discipline sulla neve. Galli punta a portare a casa una medaglia, mentre gli altri atleti si preparano per le sfide della giornata. Gli eventi si svolgono in orari diversi e saranno trasmessi su vari canali televisivi e piattaforme online. Gli appassionati possono seguire le gare in diretta o sui social media.

Tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, venerdì 20 febbraio, gli azzurri tornano in gara per avvicinarsi all'obiettivo delle 30 medaglie (al momento, Italia a quota 26). In mattinata, occhio allo ski cross donne, con Jole Galli a caccia di un podio. Nel pomeriggio, tocca poi a Francesca Lollobrigida, a caccia di un tris che sarebbe storico nei 1500 metri.