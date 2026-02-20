Milano-Cortina la finale femminile di short track | Fontana e Sighel giù dal podio – DIRETTA

La finale femminile di short track a Milano-Cortina 2026 ha visto protagonisti atleti come Fontana e Sighel, che sono finiti fuori dal podio. La gara ha suscitato grandi emozioni tra il pubblico, con molte cadute e decisioni arbitrali che hanno rallentato le atlete italiane. La tensione sul ghiaccio è salita rapidamente, rendendo la corsa molto movimentata. La competizione prosegue ancora, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi.

© Thesocialpost.it - Milano-Cortina, la finale femminile di short track: Fontana e Sighel giù dal podio – DIRETTA

Serata ad altissima tensione sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026. La finale femminile di short track è ancora in corso e la gara è stata segnata da cadute, decisioni arbitrali e momenti di grande apprensione per l’Italia. Arianna Fontana ha guadagnato la finale, così come Arianna Sighel. Una brutta caduta ha coinvolto la polacca Kamila Sellier, uscita dal ghiaccio con un evidente taglio al volto: ha rischiato di perdere un occhio! 22:26 – Fontana e Sighel 5ª e 6ª CHE PECCATO PER LE AZZURRE. Nella finale olimpica Arianna Fontana e Arianna Sighel partono aggressive e si portano subito nelle prime posizioni, provando a tenere il ritmo delle migliori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana giù dal podio nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brividoA Milano, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fontana si è fermato al di sotto delle aspettative nei 1000 metri di short track, scivolando fuori dal podio a causa di una brutta caduta. Milano-Cortina, la finale femminile di short track: Arianna Fontana c’è! – DIRETTAArianna Fontana ha confermato la sua presenza nella finale femminile di short track a Milano-Cortina 2026. La CADUTA di SOFIA GOGGIA Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina, finale all’Arena di Verona con lo show di Gabry Ponte; Italiani in gara domani 19 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, risultati 19 febbraio: Di Stefano 5° nel pattinaggio di velocità. Milano Cortina: sarà Stati Uniti-Canada la finale del torneo maschile di hockeySaranno USA e Canada a giocarsi domenica la medaglia d'oro nel torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina 2026. (ANSA) ... ansa.it Donald Trump a Milano per le Olimpiadi, il vertice in Questura: la finale di hockey e la cerimonia a VeronaDonald Trump potrebbe arrivare a Milano per assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio. Ieri una delegazione Usa avrebbe partecipato a una riunione in Questura per discutere il tragitto del ... fanpage.it LIVE - Olimpiadi Milano Cortina 2026, l'Italia di bronzo nella staffetta maschile di Short track https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-diretta-medaglie-azzurri-italia-gare-oggi-20-febbraio/ - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Domani l'ultima gara di Wierer: 'Sarà una giornata emozionante'. Tecnico biathlon: 'E' stata tra i primi a portare in alto l'Italia'. #ANSA x.com