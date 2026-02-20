Milano-Cortina la finale femminile di short track | Arianna Fontana c’è! – DIRETTA

Arianna Fontana ha confermato la sua presenza nella finale femminile di short track a Milano-Cortina 2026. La gara ha visto diverse cadute e decisioni arbitrarie che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. L’atleta italiana ha dimostrato grande determinazione nonostante le difficoltà incontrate durante la corsa. La competizione continua, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento sul ghiaccio. La sfida si fa sempre più emozionante.

Serata ad altissima tensione sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026. La finale femminile di short track è ancora in corso e la gara è stata segnata da cadute, decisioni arbitrali e momenti di grande apprensione per l’Italia. Arianna Fontana ha guadagnato la finale, così come Arianna Sighel. Una brutta caduta ha coinvolto la polacca Kamila Sellier, uscita dal ghiaccio con un evidente taglio al volto: ha rischiato di perdere un occhio! 21:12 – Arianna Fontana in finale! Arianna Fontana, incredibile quello che ha fatto: dopo la caduta, ha conquistato la semifinale senza affanni per poi ripetersi ancora.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana è in finale! Ora Confortola e SighelArianna Fontana ha raggiunto la finale del short track alle Olimpiadi 2026, causa della sua velocità in pista e della strategia efficace.

Milano Cortina, staffetta d’oro nello short track: Arianna Fontana entra nella leggendaL’Italia conquista l’oro nella staffetta di short track a Milano Cortina.

Estasi FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, oro e record olimpico nei 3000 femminili | #MilanoCortina2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.