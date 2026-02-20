Milano Cortina | gli Azzurri in gara il programma di sabato 21 febbraio
Sabato 21 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolge la penultima giornata di gare. Gli atleti italiani Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini si preparano per la mass start nel pattinaggio velocità, una disciplina che richiama l’attenzione del pubblico. La competizione si svolge sulla pista di Cortina, dove i pattinatori affrontano il tracciato con determinazione. La giornata promette emozioni, mentre gli sportivi si concentrano sui loro obiettivi.
AGI - Sabato 21 febbraio è la penultima giornata dei XXV Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Grande attesa per Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini impegnati nella mass start del pattinaggio velocità. Ad Anterselva si svolgerà la mass start di biathlon femminile con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, quest'ultima all'addio dalle competizioni dopo una gloriosa carriera. Possibilità di medaglie con Simone Deromedis nello skicross. Prime due manche del bob a 4: il Team Baumgartner può ambire al podio. Il programma di sabato 21 febbraio. Ore 10: freestyle, skicross uomini (qualificazioni: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech - a Livigno); Ore 10: bob a 4 uomini (1.🔗 Leggi su Agi.it
Milano Cortina: gli azzurri in gara. Il programma di sabato 14 febbraioIl 14 febbraio, Milano e Cortina si preparano a vivere una giornata intensa di competizioni olimpiche, perché gli atleti italiani scenderanno in pista in diverse discipline.
Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 15 febbraioGli atleti italiani scendono in pista domenica 15 febbraio ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dopo aver affrontato una prima giornata intensa.
Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno
Argomenti discussi: Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 15 febbraio; Italiani in gara oggi 17 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina: gli azzurri in gara il 15 febbraio. In pista Brignone e Goggia; Milano Cortina, il programma di mercoledì 18 febbraio: gli azzurri in gara.
Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 20 febbraioTerzultimo giorno di gare: Lollobrigida e Fontana di nuovo in pista a caccia di medaglie. Speranze anche nel Biathlon con Giacomel ... sportmediaset.mediaset.it
Milano Cortina, le gare di oggi: da Lollobrigida a Fontana, orari e dove vedere gli azzurriIn mattinata lo ski cross femminile: Jole Galli va a caccia di una medaglia a Livigno. In serata lo short track con i 1500 metri ... adnkronos.com
Milano Cortina 2026, Speed skating 1500m: la gara di Francesca Lollobrigida. Il video #Olympics2026 #MilanoCortinaOlympics2026 Segui le gare su Rainews.it - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | Domani l'ultima gara di Wierer: 'Sarà una giornata emozionante'. Tecnico biathlon: 'E' stata tra i primi a portare in alto l'Italia'. #ANSA x.com