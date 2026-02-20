Milano-Cortina gara folle nella staffetta sui 5000 metri di short track | l' Italia conquista il bronzo Deludono Fontana e Sighel

Durante la gara di staffetta sui 5000 metri di short track ai Giochi di Milano-Cortina 2026, l’Italia ha ottenuto il bronzo, sorprendendo gli altri atleti. La squadra azzurra ha mostrato grande determinazione, superando le aspettative nonostante alcune cadute e errori di percorso. Fontana e Sighel, invece, non sono riusciti a brillare come in passato, deludendo le aspettative dei tifosi italiani. La medaglia rappresenta una vittoria importante per il team italiano.

L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta maschile dello short track ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Oro all'Olanda in 6'51"857, argento alla Corea del Sud in 6'52"239. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli hanno concluso terzi in 6'52"335. Per l'Italia Team è la medalgia numero 27. Nella finale femminile, invece, doppia delusione per le azzurre Arianna Fontana e Arianna Sighel, giunte rispettivamente quinta e sesta nella finale sulla distanza dei 1500 metri. Vince la gara la coreana Kim.