Milano-Cortina firmato protocollo Coni-Conai per sostenibilità eventi sportivi

Il protocollo tra Coni e Conai è stato firmato questa mattina a Milano, con l’obiettivo di integrare pratiche di riciclo negli eventi sportivi. La collaborazione mira a ridurre l’uso di plastica monouso durante le manifestazioni, coinvolgendo atleti e spettatori. Con questa iniziativa si vogliono promuovere comportamenti più sostenibili e responsabilizzare tutti i partecipanti. La firma si è svolta presso la sede del Coni, con la presenza di rappresentanti dei due enti.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - È stato sottoscritto questa mattina un protocollo d'intesa tra Coni e Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) per l'integrazione strutturale della cultura del recupero e del riciclo degli imballaggi nel sistema sportivo nazionale. L'impegno accompagnerà lo sport italiano fino al 31 dicembre 2028. A firmare l'accordo il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente di Conai Ignazio Capuano durante l'evento di presentazione a Casa Italia condotto da Massimo Callegari, giornalista di Sport Mediaset. Con il protocollo "lo sport italiano compie un altro passo concreto verso un modello sempre più sostenibile" ha detto Buonfiglio.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina, firmato protocollo Coni-Conai per sostenibilità eventi sportivi Leggi anche: Adsp Mtcs sigla protocollo intesa con Coni per collaborazione su grandi eventi agonistici Leggi anche: Milano-Cortina, Capuano (Conai): "Olimpiadi sostenibili? Direi di sì" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anci Giovani e Cng, firmato protocollo per formazione under 35; Accordo Farnesina-Poste Italiane, per sostegno export; ? Statale 36, basta rifiuti: 39mila euro all'anno per ripulire le piazzole. Accordo in vista delle Olimpiadi; L’Italia vince il bronzo nello slittino a squadre, è la quarta medaglia nella disciplina. Milano-Cortina, Coventry: viste cose fantastiche, ascolti ai massimi - facebook.com facebook MILANO CORTINA | 9 ore in auto per tifare, la Norvegia ha il suo talismano. Svein Bergheim, 64 anni idolo sulle piste: tra selfie e spillette dedicate. #ANSA x.com