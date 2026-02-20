Il presidente del Coni Buonfiglio ha espresso grande soddisfazione dopo i Giochi Invernali di Milano-Cortina, evidenziando che l’Italia ha conquistato molte medaglie. Durante l’evento, gli atleti italiani hanno dimostrato le loro capacità, portando a casa numerosi successi. Buonfiglio ha sottolineato come questa manifestazione abbia mostrato al mondo il talento del nostro sport. La partecipazione italiana si è distinta in più discipline, lasciando un segno importante.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Dai Giochi Invernali di Milano-Cortina "Portiamo a casa tutto. L'Italia è un grande paese non da oggi, ma da sempre e siamo riusciti a mettere in mostra quello che sappiamo fare bene". Nel medagliere "quattro anni fa eravamo undicesimi, oggi stiamo combattendo con Norvegia e Stati Uniti. C'è molta soddisfazione". Lo ha detto oggi il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della sigla del protocollo tra Coni e Conai per la sostenibilità degli eventi sportivi, oggi a Milano. "Stiamo vincendo tanto, e quando accade è un piacere mettersi il distintivo della squadra che vince.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, Buonfiglio (Coni): "Molta soddisfazione per medagliere"

Leggi anche: Milano-Cortina: Buonfiglio, ‘tedofori? Coni ha scelto quelli sua competenza, 5 porterò fiaccola a Milano'

Leggi anche: Medagliere olimpico, l’Italia fa il pieno di podi: quanto costa al Coni il record di Milano Cortina

Olimpiadi, Buonfiglio: Italia protagonista in 9 discipline, siamo una potenza sportiva

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.