Milano-Cortina Buonfiglio Coni | Molta soddisfazione per medagliere
Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Dai Giochi Invernali di Milano-Cortina "Portiamo a casa tutto. L'Italia è un grande paese non da oggi, ma da sempre e siamo riusciti a mettere in mostra quello che sappiamo fare bene". Nel medagliere "quattro anni fa eravamo undicesimi, oggi stiamo combattendo con Norvegia e Stati Uniti. C'è molta soddisfazione". Lo ha detto oggi il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della sigla del protocollo tra Coni e Conai per la sostenibilità degli eventi sportivi, oggi a Milano. "Stiamo vincendo tanto, e quando accade è un piacere mettersi il distintivo della squadra che vince.🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Milano-Cortina: Buonfiglio, ‘tedofori? Coni ha scelto quelli sua competenza, 5 porterò fiaccola a Milano'
Olimpiadi, Buonfiglio: Italia protagonista in 9 discipline, siamo una potenza sportiva
Argomenti discussi: Milano-Cortina, Buonfiglio(Coni): Meloni? Avevo promesso podio oggi; Olimpiadi, il presidente del Coni Buonfiglio: Ho fatto Milano Cortina in 3 ore e 20. Spero non arrivi la multa; Il presidente del Coni Buonfiglio al Corriere: Risultati straordinari alle Olimpiadi. Quattro milioni di premi? Chiederemo un mutuo...; Milano-Cortina, Buonfiglio(Coni): Meloni? Avevo promesso podio oggi.
Luciano Buonfiglio esalta l’Italia a Milano Cortina 2026: La cultura sportiva italiana sta prendendo piedeNon può che essere raggiante Luciano Buonfiglio. Il Presidente del CONI nella giornata odierna ha commentato a Casa Italia i risultati incredibili che sta ... oasport.it
MILANO-CORTINA - CONI, Buonfiglio: Record di medaglie? Ora si può solo fare meglioOra quante medaglie? E adesso si può fare solo meglio, quindi cercheremo di concentrarci, cercheremo di non lasciare nulla al caso, sono in continuo contatto con Alessio Palombi, vice capo missione, ... napolimagazine.com
Abbigliamento "Milano-Cortina 2026" contraffatto : sequestrate 204 magliette --> https://www.nordest24.it/bolzano-sequestro-magliette-contraffatte-milano-cortina-2026 - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | 9 ore in auto per tifare, la Norvegia ha il suo talismano. Svein Bergheim, 64 anni idolo sulle piste: tra selfie e spillette dedicate. #ANSA x.com