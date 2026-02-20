Milano Cortina | bronzo per la staffetta azzurra 5000 m short track delusione Fontana

L’Italia ha ottenuto il bronzo nella staffetta maschile di short track ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo un giorno senza medaglie. La squadra azzurra ha superato la fase finale con una buona prestazione, anche se la delusione di Fontana, che sperava in una medaglia più prestigiosa, si è fatta sentire. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, attirando l’attenzione di molti appassionati. La medaglia rappresenta un risultato importante per l’Italia nello short track.

AGI - Dopo un giorno senza medaglie, l' Italia ha conquistato un bronzo nella staffetta maschile dello short track ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Oro all'Olanda in 6'51"857, argento alla Corea del Sud in 6'52"239. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli hanno concluso terzi in 6'52"335. Per l' Italia Team è la medaglia numero 27. Finale della staffetta sui 5000 metri molto emozionanti con gli azzurri sempre protagonisti. Nelle ultime tornate l'Italia si era ritrovata in quarta posizione ma poi Sighel e compagni sono riusciti a conquistare il bronzo lasciandosi alle spalle il Canada di soli 90 millesimi.