E all’improvviso spunta lo Sci Alpinismo. Prima volta alle Olimpiadi. E ci ipnotizza. Ma davvero. A Bormio nevica di brutto, tipo bufera, e il programma prevede la prova Sprint maschile e femminile. Noialtri ci interroghiamo: «Cosa dovranno fare? Salire verso Bormio 2000 con le pelli di foca e chi prima arriva vince?». Giammai. Le riprese “larghe” ci illuminano: sembra il campo di gara di una prova di Squid Game. E in effetti è così (omicidi a parte): atlete e atleti partono con gli sci ai piedi, devono aggirare in salita una serie di “rombi”, a un bel punto sono chiamati a mettersi gli sci in spalla per salire una ripidissima scalinata, una volta raggiunta la cima della scalinata sono chiamati a “strappare” letteralmente le pelli di foca e a sciare il più velocemente possibile verso il traguardo (con tanto di saltino in mezzo).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, all'improvviso lo sci alpinismo: come "Giochi senza frontiere"

