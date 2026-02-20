Milano-Cortina all' improvviso lo sci alpinismo | come Giochi senza frontiere
A Bormio, una forte nevicata ha causato l’interruzione delle gare di sci alpino, spingendo gli organizzatori a inserire lo sci alpinismo come disciplina olimpica per la prima volta. La decisione sorprende gli spettatori e gli atleti, che si trovano di fronte a questa novità inaspettata. Le prove di Sprint maschile e femminile si svolgono sotto una fitta nevicata, trasformando le giornate olimpiche in una sorta di
E all’improvviso spunta lo Sci Alpinismo. Prima volta alle Olimpiadi. E ci ipnotizza. Ma davvero. A Bormio nevica di brutto, tipo bufera, e il programma prevede la prova Sprint maschile e femminile. Noialtri ci interroghiamo: «Cosa dovranno fare? Salire verso Bormio 2000 con le pelli di foca e chi prima arriva vince?». Giammai. Le riprese “larghe” ci illuminano: sembra il campo di gara di una prova di Squid Game. E in effetti è così (omicidi a parte): atlete e atleti partono con gli sci ai piedi, devono aggirare in salita una serie di “rombi”, a un bel punto sono chiamati a mettersi gli sci in spalla per salire una ripidissima scalinata, una volta raggiunta la cima della scalinata sono chiamati a “strappare” letteralmente le pelli di foca e a sciare il più velocemente possibile verso il traguardo (con tanto di saltino in mezzo).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
