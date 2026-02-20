Milano-Cortina 2026 venerdì chiave per l’Italia | programma ed azzurri in gara

Venerdì 20 febbraio 2026, Milano e Cortina vivono un momento cruciale con la quattordicesima giornata delle Olimpiadi Invernali. La causa è la forte attesa per le gare degli atleti italiani, che puntano a migliorare il loro bottino di medaglie. Oggi si svolgono diverse competizioni di rilievo, tra cui lo slalom speciale e le staffette di biathlon. Le squadre azzurre sono in prima fila, pronti a dare il massimo. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, si disputa la quattordicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una delle più importanti per la spedizione italiana. In palio ci sono sette finali che assegneranno medaglie, con gli azzurri coinvolti in diverse discipline di spicco. L'Italia si presenta con una squadra competitiva e profonda, pronta a puntare ai podi in varie categorie, confermando il ruolo da protagonista in questi Giochi di casa. La giornata di oggi vede gli atleti italiani impegnati in una serie di eventi chiave (in grassetto le gare valide per l'assegnazione delle medaglie):