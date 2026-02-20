Milano Cortina 2026 il cappuccino olimpico con il logo dei Giochi che ha conquistato tutti

Il barista di Livigno ha creato un cappuccino speciale per i Giochi di Milano-Cortina 2026, attirando clienti e appassionati. La causa è la voglia di celebrare l’evento sportivo più atteso dell’inverno 2026. Al Bar Tipo Coffee, le tazzine si trasformano in piccoli capolavori con il logo ufficiale e le mascotte, disegnati sulla schiuma con cura artigianale. Ogni mattina i clienti trovano queste creazioni, che uniscono gusto e passione olimpica. La novità sta attirando molti visitatori in paese, desiderosi di un assaggio di festa.