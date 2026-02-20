Milano Cortina 2026 si concentra sulle donne nello sport, dimostrando che il talento e la passione contano più del sesso. La presenza femminile cresce nelle competizioni e nelle organizzazioni, portando nuovo entusiasmo e diverse prospettive. Recentemente, una squadra di atlete italiane ha conquistato risultati importanti, dimostrando la forza femminile nel mondo sportivo. Questo cambiamento si fa sentire anche nelle politiche delle federazioni, che investono di più nelle giovani promesse. La presenza delle donne si fa sempre più evidente e influente.

Le donne nello sport sono sempre più protagoniste a dimostrazione che non è il genere che conta ma la determinazione, la tenacia, l'abilità e la passione. Sebbene gli stereotipi resistano, negli ultimi anni un progresso c'è stato, basti pensare alla Carta etica per lo sport al femminile, alla Carta europea dei diritti delle donne nello sport e all'Agenda 2030 dell'Onu che riconosce lo sport come elemento chiave per raggiungere la parità di genere. A ribadirlo, Fondazione Bracco, che partecipa all'Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026 con una nuova tappa della sua mostra "Una vita per lo sport.

© Quotidiano.net - Milano Cortina 2026. Donne protagoniste del cambiamento

