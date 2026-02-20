Milano-Cortina 2026 | borsino e percentuali di medaglia dell’Italia oggi

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli atleti italiani affrontano gare cruciali con molte possibilità di conquistare medaglie. Le competizioni si svolgono in vari impianti e coinvolgono discipline come lo sci alpino e il biathlon. Gli spettatori seguono con attenzione ogni risultato, sperando in performance positive. La squadra azzurra punta a migliorare la sua posizione in classifica e a portare a casa più medaglie possibili. La giornata promette emozioni intense e sfide decisive. I risultati di oggi potrebbero cambiare il quadro delle medaglie italiane.

Quella di oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è una giornata decisiva, con numerose competizioni in calendario e diverse chance di podio per gli atleti italiani. La giornata vede gli azzurri impegnate in diverse gare fondamentali valevoli per una medaglia. Nel freestyle skicross femminile alle ore 12:00 a Livigno, Jole Galli parte con percentuali di medaglia non altissime, ma è considerata una possibile sorpresa grazie alla sua aggressività in gara.

Milano Cortina 2026, sci di fondo: bronzo degli azzurri nella staffetta

