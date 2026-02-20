Milano bloccato nel caveau della banca | 24enne liberato dopo ore
Una rapina ha portato a bloccare un giovane di 24 anni nel caveau di una filiale Unicredi a Milano, nella notte tra giovedì e venerdì 20 febbraio. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di furto con scasso, e hanno trovato il ragazzo intrappolato all’interno della cassaforte. Dopo ore di negoziati, i pompieri sono riusciti a liberarlo senza ferite gravi. La polizia sta indagando sui dettagli dell’episodio e sulle persone coinvolte.
ll vicenda è accaduta nella notte tra giovedì e venerdì 20 febbraio, nella filiale Unicredi di viale Certosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
