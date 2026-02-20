Milano bloccato nel caveau della banca | 24enne liberato dopo ore

Da ilgiorno.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rapina ha portato a bloccare un giovane di 24 anni nel caveau di una filiale Unicredi a Milano, nella notte tra giovedì e venerdì 20 febbraio. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di furto con scasso, e hanno trovato il ragazzo intrappolato all’interno della cassaforte. Dopo ore di negoziati, i pompieri sono riusciti a liberarlo senza ferite gravi. La polizia sta indagando sui dettagli dell’episodio e sulle persone coinvolte.

ll vicenda è accaduta nella notte tra giovedì e venerdì 20 febbraio, nella filiale Unicredi di viale Certosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.itImmagine generica

Leggi anche: Milano, 24enne intrappolato nel caveau di una banca: liberato dopo ore di intervento

Leggi anche: 24enne resta intrappolato per ore nel caveau di una banca di Milano: liberato nella notte, è giallo su come ci sia entrato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano, rimane bloccato nel caveau di una banca: liberato nella notte; Uomo intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte: 9 ore per tirarlo fuori; C'è un uomo intrappolato nel caveau di una banca. E ci è rimasto per tutta la notte; Milano, resta bloccato di notte nel caveau di una banca: 24enne liberato dopo diverse ore dai vigili del fuoco.

milano bloccato nel caveau24enne resta intrappolato per ore nel caveau di una banca di Milano: liberato nella notte, è giallo su come ci sia entratoUn giovane è rimasto bloccato tutta la notte nel caveau di una filiale Unicredit. Servite 9 ore ai vigili del fuoco per liberarlo ... ilfattoquotidiano.it

Milano, rimane bloccato nel caveau di una banca: liberato nella nottePer liberarlo stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e per farlo sono state impiegate diverse ore. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la ... tg24.sky.it