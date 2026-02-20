Milano 24enne intrappolato per tutta la notte nel caveau della filiale di UniCredit in viale Certosa tirato fuori dopo 9 ore - VIDEO

Un ragazzo di 24 anni è rimasto bloccato nel caveau di una filiale UniCredit a Milano, causando il suo intervento durante la notte. La causa è stata un errore nel tentativo di entrare nei locali blindati, che ha bloccato la porta principale. I soccorritori hanno dovuto forzare una cassaforte secondaria per recuperare le chiavi e liberarlo, dopo quasi nove ore di isolamento. Le operazioni di salvataggio sono state riprese da un video, mentre il giovane è stato poi portato in salvo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti nella zona.

Per accedere ai locali blindati, i soccorritori hanno dovuto forzare una cassaforte secondaria all'interno della quale erano custodite le chiavi necessarie per sbloccare il meccanismo principale del caveau Un 24enne è rimasto intrappolato per tutta la notte nel caveau di una filiale di UniCre.