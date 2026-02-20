Milano 2026 | Alibaba crea l’Olimpiade digitale avatar e fan art AI

Alibaba ha organizzato “Wonder on Ice” al Castello Sforzesco di Milano, creando un’anteprima digitale delle Olimpiadi del 2026. L’evento, nato dalla richiesta di innovare l’esperienza sportiva, porta in piazza avatar e opere d’arte generate dall’intelligenza artificiale. Molti visitatori si sono fermati a scattare foto e a interagire con le installazioni virtuali. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico attraverso tecnologie emergenti, anticipando l’atmosfera che si vivrà durante i Giochi. La città si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’innovazione digitale.

Milano si Illumina di Tecnologia: Alibaba Anticipa le Olimpiadi con "Wonder on Ice" al Castello Sforzesco. Un'installazione artistica e tecnologica dirompente ha trasformato la piazza antistante il Castello Sforzesco a Milano, offrendo ai visitatori un'anteprima immersiva delle innovazioni che accompagneranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Promossa da Alibaba Group, "Wonder on Ice" combina intelligenza artificiale, cloud computing e un'attenzione particolare alla sostenibilità per creare un'esperienza unica nel suo genere, ridefinendo il modo in cui il pubblico interagisce con lo spirito olimpico.