Milan vs Parma ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il Milan ha deciso di schierare la formazione migliore contro il Parma, dopo la sconfitta contro la Fiorentina che ha messo in discussione le sue ambizioni di scudetto. La squadra di Pioli cerca punti per mantenere il ritmo in classifica, mentre gli emiliani vogliono consolidare la loro posizione di sicurezza in zona salvezza. La partita si gioca alla San Siro, dove i tifosi aspettano di vedere una reazione forte dai padroni di casa. La sfida si presenta cruciale per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Vincere è d’obbligo per i rossoneri per continuare a sognare nel titolo, mentre gli emiliani puntano a confermare il vantaggio sulla zona retrocessione. Milan vs Parma si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Meazza. MILAN VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri vanno a caccia del venticinquesimo risultato utile consecutivo, malgrado il divario dalla vetta della classifica, dopo il pareggio casalingo nel recupero contro il Como, sia arrivato a sette punti. Per continuare a mettere pressione all’Inter capolista, la squadra di Allegri non ha alternative alla vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

