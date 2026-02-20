Milan vs Parma ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Il Milan ha deciso di schierare la formazione migliore contro il Parma, dopo la sconfitta contro la Fiorentina che ha messo in discussione le sue ambizioni di scudetto. La squadra di Pioli cerca punti per mantenere il ritmo in classifica, mentre gli emiliani vogliono consolidare la loro posizione di sicurezza in zona salvezza. La partita si gioca alla San Siro, dove i tifosi aspettano di vedere una reazione forte dai padroni di casa. La sfida si presenta cruciale per entrambe le squadre in questa fase della stagione.
Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Vincere è d’obbligo per i rossoneri per continuare a sognare nel titolo, mentre gli emiliani puntano a confermare il vantaggio sulla zona retrocessione. Milan vs Parma si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Meazza. MILAN VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri vanno a caccia del venticinquesimo risultato utile consecutivo, malgrado il divario dalla vetta della classifica, dopo il pareggio casalingo nel recupero contro il Como, sia arrivato a sette punti. Per continuare a mettere pressione all’Inter capolista, la squadra di Allegri non ha alternative alla vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Frosinone vs Empoli, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Venezia-Pescara, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gol PAZZESCHI che non vedremo più
Argomenti discussi: SERIE A ENILIVE | MILAN-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Calendario Milan in Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite; Fantacalcio, le probabili formazioni della 26ª giornata di Serie A 2025/26; Serie A, Matchday 25: Results, Scorers, and Standings.
Milan-Parma: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Milan-Parma in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 26^ giornata di Serie A. fantacalcio.it
Probabili formazioni Milan-Parma: riecco Rabiot! Cosa filtra su Leao, Pulisic e StrefezzaProbabili formazioni Milan Parma - Le possibili scelte di Allegri e Cuesta per il match della 26^ giornata di Serie A ... fantamaster.it
Strefezza e la sfida di San Siro «Milan Parma Vogliamo giocarcela per provare a vincere» - facebook.com facebook
#Parma, #Strefezza: «Tante motivazioni nel giocare a San Siro contro il #Milan: stiamo lavorando bene per provare a rubare punti» x.com